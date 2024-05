Finalmente, el futuro de Jan Hurtado en Liga de Quito se decidió. Desde Argentina revelan que el delantero terminará su vínculo con el equipo ecuatoriano y posteriormente regresará a Boca Juniors, pero no se quedará en el club.

Según reveló Juanma Viera en DSports Radio en Argentina, Liga de Quito no renovará el préstamo de Jan Hurtado, puesto que, Boca Juniors solo aceptaba una venta y esta no estaba al alcance del equipo ecuatoriano. El venezolano regresa a Argentina, pero no se quedará.

Jan Hurtado no seguiría en Argentina, pese a que le toca regresar a Boca Juniors, debido a que, sin espacio en el primer equipo y no queriendo jugar en otro equipo de la Liga que no sea el Xeneize un nuevo préstamo al exterior se ve en el horizonte, según reveló Juanma Viera.

Un posible regreso a la LigaPro es distante, debido a que, en Ecuador su sueldo sería inalcanzable para la mayoría de equipo, aunque no está descartado. El delantero estuvo en Brasil con el Red Bull Bragantino antes de firmar por Liga de Quito.

Jan Hurtado jugó como titular la Recopa Sudamericana con Liga de Quito. (Foto: Imago)

A Jan Hurtado también se le acabaron los espacios en Liga de Quito con la llegada de dos muy buenos delanteros como Álex Arce y Michael Estrada. Asimismo, el delantero venezolano se ha lesionado y estado fuera por varias semanas. Un juvenil como Jairón Charcopa también ya le quita minutos.

Los números de Jan Hurtado como jugador de Liga de Quito

Este semestre de 2024 asomaba como el momento clave para definir el futuro de Jan Hurtado en Ecuador, para quedarse, pero las lesiones nuevamente no le dejaron tener regularidad. En su paso con Liga de Quito ha jugado 15 partidos, entre todas las competencias, marcando 3 goles y dando 1 asistencia.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jan Hurtado con Boca Juniors?

También sin espacio en Boca Juniors y sin grandes posibilidades de salir vendido a mitad de este 2024, Hurtado tendrá que nuevamente ser cedido a algún club del continente. El delantero de la Selección de Venezuela tiene vínculo con el equipo Xeneize hasta finales de 2026.