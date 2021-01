"No puede jugar más en Boca": duras críticas a Carlos Zambrano después del Clásico

Carlos Zambrano llegó a Boca Juniors en enero de este año en medio de una gran expectativa. Logró campeonar con pocos partidos y después llegó la pandemia.

Su regreso, después de la cuarentena, no fue el más brillante. Alternó en el equipo y en más de una ocasión los hinchas criticaron sus actuaciones. Su juego no enamoraba y hay que decirlo, su nivel no era el mejor.

Este año, tuvo la opounidad de reiniciar esta relación con los aficionados con un gran reto. Fue titular en nada menos que el superclásico del fútbol argentino. Era la primera vez que jugaba contra River.

En los primeros minutos no le fue mal. Dio el pase que inició la jugada del 1-0 de Boca. Igual, tampoco es que brilló. En la segunda parte, además, llegarían los problemas.

Cuando Boca se quedó con 10, la presión millonaria se hizo más intensa. Entonces, perdió contra su marca en el área y le anotaron un gol. Solo minutos más tarde, un mal rechazo suyo acabó en el 2-1. Felizmente para él, Tevez sacó un conejo de la galera, asistió a Villa y llegó el empate definitivo.

El resultado, igual, no hizo que se olviden del desempeño del Kaiser. Los hinchas lo criticaron duramente. Acá les dejamos algunos fuertes comentarios ¡A mejorar León!

zambrano no puede jugar más en Boca — 100 DE PALETA ⚡ (@ciendepa) January 3, 2021

HIHOS DE PUTA EMPIECEN A JUNTAR FIRMAS PARA QUE ZAMBRANO NO PISE MAS EL CLUB — el flaco eskiavi (@Luquettas6) January 3, 2021

Zambrano le cabecean 19 veces en el área chica por partido y sigue siendo el tercer central, dejame de joder — SX (@SANGREXENEIZE) January 3, 2021 Partido filtro, no pueden jugar mas en Boca: Zárate, Capaldo, Buffarini, Mas, Zambrano — BORUSSIA'47 (@borussia_47) January 3, 2021 Si Zambrano es jugador de selección no me quiero imaginar lo que deben ser los demás defensores peruanos, el negociado del siglo. — cubo (@cubielloL2) January 3, 2021 No viste que se resbaló, antes de la jugada, era. Imposible que le gane, solo tuvo suerte el pibe. — Luis Ernesto (@Luis_Ernesto_V) January 3, 2021 Claro, porque los huevos son el centro de gravedad de las personas — O V I (@Oviedonius) January 3, 2021 Todo jugador sea muy malo o muy bueno, tiene la posibilidad de resbalarse. Zambrano se resbaló y su cabeza quedó a nivel del campo, y lógicamente el oponente le gana por estar arrodillado. pic.twitter.com/pLsl1I15Nz — Aldo Quispe (@alditis) January 3, 2021

