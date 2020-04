No rindió en River pero no dudó: "A Gallardo le estaré agradecido de por vida"

En 2015, y, luego de dos temporadas realmente fabulosas defendiendo la camiseta de Banfield, Nicolás Bertolo se convirtió en jugador de River Plate, equipo que le ganó la batalla a San Lorenzo de Almagro, que también lo pretendía. Sin embargo, en el conjunto Millonario, el volante surgido de las divisiones inferiores de Boca no pudo mantener ese nivel y por ello fue perdiendo terreno progresivamente hasta terminar abandonando la institución de Núñez para volver a jugar en el Taladro.

De todas maneras, Bertolo llegó a jugar, nada más ni nada menos, que la gran final de la Copa Libertadores de América frente a Tigres, en 2015, cuando el equipo comandado estratégicamente por Marcelo Gallardo se terminó coronando campeón. Pocos días después, Bertolo, que ya había ganado dicho certamen continental con el Xeneize en 2007, sumó otro título a sus vitrinas luego de la contundente victoria de River por 3-0 frente a Gamba Osaka en la Copa Suruga Bank.

Nicolás Bertolo con la camiseta de River. (Foto: Getty)

Ahora, ya alejado definitivamente del Millonario, Bertolo sigue demostrando que su paso por River no fue en vano y que sigue teniendo una imagen espléndida del Muñeco: "La oferta me llegó en el mejor momento de mi carrera, me tocó la mala fortuna de desgarrarme en el primer partido a los 17 minutos y fue un golpe duro para mí", comenzó exteriorizando el también exjugador de Nacional de Montevideo, Palermo, Zaragoza y Cruz Azul en diálogo con 'Basta Chicos'.

Nico Bertolo le dejó un mensaje a Gallardo y reflexionó sobre su asignatura pendiente en River �� pic.twitter.com/0OJ3lNwNKU — Basta Chicos Podcast (@BastaChicosOK) April 10, 2020

"Marcelo Gallardo me incluyó lesionado y todo en la final de la Libertadores. Le voy a estar agradecido de por vida porque él me dio la oportunidad de jugar las dos finales y de lograr lo máximo en mi carrera uqe fue ganar una Libertadores jugando la final con River", continuó exteriorizando el experimentado volante ofensivo de 34 años de edad sobre lo acontecido en aquel año 2015, cuando River sumó su, por entonces, tercera edición de la Copa Libertadores de América.

"Tengo una asignatura pendiente, si me quedaba un poco más lo podía lograr conmigo como lo hizo con el Pity Martínez, Casco o De La Cruz", concluyó Bertolo, haciendo referencia a otros jugadores que no comenzaron de la mejor manera en el equipo del barrio porteño de Núñez pero que, con el tiempo, lograron revertir esa imagen y consolidarse en el primer equipo con buenas actuaciones.

