"No se molesten si los bloqueo": Puchungo Yáñez se defendió por pichanga en la Videna

Este es semana de final en el fútbol peruano pero hay algo que no podemos ignorar. Una imagen de los miembros de la FPF está dando mucho que hablar por la ilegalidad de sus acciones.

La fotografía comenzó a circular este domingo y databa de un partidito de fútbol que se jugaron el presidente de la Federación y algunos exfutbolistas relacionados con esta institución.

Las críticas por esto llegaron por monton. Se pedía acciones de la fiscalía y de la PNP. Aún hoy no hay consecuencias y no hay una respuesta oficial. Solo Miguel Rebosio, uno de los presentes, hizo su descargo. Admitió qu jugaron el sábado y dio una excusa insuficiente.

Un día como hoy, en 1955, se fundó @ClubSCristal.



¡Muchas felicidades y los mejores deseos! �� pic.twitter.com/XKIsXcwahX — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) December 13, 2020

Días más tarde se manifestó otro de los presentes: Alfonso Puchungo Yáñez. Lo hizo a través de su cuenta de twitter y más que dar explicaciones actuó a la defensiva por los comentarios que estuvo recibiendo.

"No se molesten si los bloqueo porque son mis redes, opinen pero sin falta de respeto, me han vacilado y acepto porque tengo correa y si no opino por la foto tengo mis motivos y después lo haré, ni manden llamar a amigos porque los bloqueo, acepto sapos pero no sapos mala honda y rabo de paja", señaló.

Así, dejando sus explicaciones para después, Puchungo hizo su descargo. La polémica por la imagen sigue y todo parece indicar que en la FPF esperarán solo que pase el escándalo. Se vienen las finales y las fiestas ¡Perfecto para camuflarse!

No se molesten si los bloqueó pq son mis redes, opinen pero sin falta de respeto, me han vacilado y acepto pq tengo correa y si no opino x la foto tengo mis motivos y después lo haré, ni manden llamar a amigos pq los bloqueó, acepto sapos pero no sapos mala honda y rabo de paja — Alfonso Yañez (@puchungal16) December 15, 2020

Lee También