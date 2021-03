No se salvó nadie: Vignolo aseguró que Russo "está perdido" y mandó a los jugadores de Boca a visitar el museo

Luego de un partido en el que las cosas no salieron del todo bien y Claypole supo jugarle de igual a igual, a Boca no tardaron en lloverle un sinfín de críticas por su rendimiento desplegado en el cotejo correspondiente a la Copa Argentina.

Este jueves, en su clásica editorial al mando de F90, Sebastián Vignolo, conductor de ESPN, manifestó: "Lo que pasó ayer con Boca y Claypole son situaciones que pueden darse. El problema de Boca no es el rival con el que pueda llegar a jugar, el problema de Boca sigue siendo Boca".

Exteriorizando que, a su criterio, los fanáticos del conjunto de La Ribera no se sienten identificados con este equipo, el Pollo continuó: "A Boca le cuesta salir porque no admite el problema, o porque convive con él. La gente de Boca no se siente representada por estos futbolistas, siente que a este equipo le falta".

A modo de cierre, arremetiendo contra gran parte del plantel y Miguel Ángel Russo, el periodista culminó: "Todos, menos Tevez y alguno más, tienen que ir al museo de Boca. Hay futbolistas de Boca que tienen que darse cuenta de dónde están. No veo la mano del técnico, creo que está perdido y que no le encuentra la vuelta ni desde lo futbolístico ni desde lo motivacional".

