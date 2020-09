No todo está perdido: Jonathan Dos Santos podría quedarse en la U, aunque todavía deben

Jonathan Dos Santos llegó a Universitario y sorprendió a propios y extraños. El nivel del uruguayo viene haciendo feliz a todos los hinchas cremas que ya piensan en su futuro.

Se sabe que su permanencia no será nada fácil. Está en calidad de préstamo y lo más probable es que otro equipo compre su pase que tiene un costo que rodea el millón de dólares, algo totalemte inacalzanble para la U.

Justamente este martes el Presidente de Cerro Largo habló al respecto y no cerró ninguna alternativa. "El club mismo se está cerrando sus puertas ante esta actitud de no comunicarse, de no hablar del tema, de no cumplir con sus obligaciones", señaló Ernesto Dehl a Elo Bengoechea de UCI deportes.

"Para nosotros también ha sido un buen negocio porque el jugador se ha valorizado, se ha mostrado en un mercado importante como es el peruano, por lo tanto, creo que hemos hecho un buen negocio y Universitario también, nada más que nos queda esa pequeña deuda que existe", agregó también hablando de un pendiente de los Cremas.

Sobre es pago, el uruguayo señaló tiene tiempo: "Ya hace varios meses. Fue inmediatamente al mes que hicimos la presentación de la noche crema. Fue antes de la participación nuestra y la de Universitario en la Copa Libertadores".

Así, la esperanza para los Cremas no está echada. Igual, habría que ponerse al día antes. Por ahora, Dos Santos se enfoca en el apartura, en la U y en el torneo peruano ¡A seguir destacando!

