Nuevas medidas de Conmebol: prohibido besar la pelota, escupir y más

Ya falta menos. No sabemos cuándo, pero un día volverá el fútbol en Sudamérica. Sí, no será lo mismo, es verdad. Para empezar, no hay especulaciones sobre la fecha en la cual podrán volver los hinchas a los estadios. ¿Este año? Parece imposible. Y así con muchísimos otros temas. Lamentablemente, el coronavirus alteró los planes de todos.

En las últimas horas, Conmebol publicó un listado de acciones que no estarán permitidas en el protocolo de seguridad para la vuelta del fútbol.

+ El listado:

Prohibición para jugadores y oficiales de escupir y sudar la nariz antes, durante y después del partido en el área de competición.

Prohibición para los jugadores y oficiales de besar el balón antes, durante y después del partido.

Obligatoriedad para jugadores y oficiales de someterse a controles de temperaturas antes del partido.

Obligatoriedad para jugadores y oficiales de usar botellas individuales de agua o bebidas isotónicas.

Prohibición de intercambiar camisetas o cualquier otra parte de la indumentaria con los rivales o compañeros del mismo equipo o cualquier otra persona.

Uso obligatorio de mascarilla a los jugadores y oficiales que se encuentren en el banco de suplentes.

Prohibido intercambio de banderines o presentes entre ambos capitanes.

En el caso de que se habilite el flash interview y/o conferencia de prensa post partido, deberá utilizarse mascarilla o protector facial.



