Número pesado: se conoció la dorsal de Hernán Novick en Universitario

Universitario de Deportes está un poco lento para sus refuerzos. Los Cremas no están al mismo nivel del año pasado, pues se le han ido los mejores jugadores y aún no se conocen sus remplazos.

Francisco Gonzales y Ángel Comizzo han descartado distintos jugadores que se ofrecieron e hicieron todo mal con Raziel García. De Millán, Hohberg y Dos Santos, solo se sabe del remplazante del primero.

En el lugar del colombiano llegará Hernán Novick, uruguayo ex-Peñarol. Este mediocampista llegó hace algunos días a Lima y recién este miércoles fue presentado. Ahí, se conoció el número de su camiseta y también dejó algunas declaraciones.

Imágenes de la presentación y conferencia de prensa de Hernán Novick, nuevo jugador de Universitario.

El enganche usará la 10 en este 2021. La dorsal era la que tenía Alejandro Hohberg, a pesar de que jugaba más por una banda como extremo. En el caso del uruguayo irá más por el medio.

"Soy mediapunta, me puedo desempeñar en otras posiciones, pero más que nada me gusta tratar de controlar el juego, tener la pelota. Y tratar de asistir a mis delanteros, o acompañarlos en el área para poder marcar también", se describió. "Me siento maduro y físicamente me siento al cien por ciento, así que llego en mi mejor momento".

Así, el ex-Peñarol va dejando buena impresión. Ya se verá cuando juegue. Igual, dijo lo que todos los hinchas querías escuchar: "Es un honor para mí poder vestir esta camiseta, del club más grande del Perú".

��✍�� El mediocampista uruguayo Hernán Novick firma su nuevo contrato con Universitario.



El mediocampista uruguayo Hernán Novick firma su nuevo contrato con Universitario.

