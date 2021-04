Oficial: hoy habla Juan Román Riquelme

Un bombazo total acaba de tirar la cuenta de Boca Predio para anunciar que hoy, desde las 19 horas de Argentina, Juan Román Riquelme estará hablando luego de lo que fue el triunfo del conjunto de Miguel Ángel Russo ante Defensa y Justicia por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Hace rato que el vicepresidente segundo de la institución y líder del Consejo de Fútbol no se expresa de manera pública, y lo hace días después de que Mario Pergolini haya renunciado a su cargo como vicepresidente dejando en claro que su relación con el resto de los dirigentes no era la mejor, no pudiendo llevar a cabo sus ideas como él quería.

Seguramente el '10' toque todos los temas más picantes de la actualidad, opinando también sobre futuros refuerzos (la chance de que lleguen Torreira y Cavani), la salida de Wanchope Ábila, el presente de Cristian Pavón entre otras cuestiones más. Todavía no se sabe si será en formato de pregunta y respuesta o si tendrá un "discurso" preparado.

Aparentemente, la palabra del eterno enganche será por un vivo de Instagram de la cuenta que hizo el gran anuncio. A estar atentos...

