Oficial: así se jugará la primera fecha de la Copa Liga Profesional

En Argentina, la actividad futbolística se encuentra completamente detenida desde mediados de marzo. Es decir, más de siete meses. ¿El motivo? La pandemia del coronavirus, que sigue diciendo presente en el territorio de dicho país sudamericano.

De todas maneras, las autoridades del fútbol argentino determinaron, en primera instancia, el regreso de los entrenamientos. Y ahora decretaron la vuelta de la competencia oficial, con la primera edición de la Copa Liga Profesional.

En ese contexto, el fútbol argentino volverá a ver rodar el esférico el próximo viernes 30 de octubre. Y, en la jornada de hoy, la propia Liga Profesional de Fútbol hizo oficial la programación completa de la primera fecha de dicho certamen.

+ Fecha 1 Copa Liga Profesional:

Viernes 30/10

19:00 - Gimnasia vs. Patronato

21:10 - Talleres vs. Newell's

Sábado 31/10

14:00 - Aldosivi vs. Estudiantes

16:15 - Vélez vs. Huracán

18:45 - Argentinos vs. San Lorenzo

21:15 - Lanús vs. Boca

Domingo 1/11

11:00 - Defensa y Justicia vs. Colón

14:00 - Unión vs. Arsenal

16:15 - Racing vs. Atlético Tucumán

18:45 - Central Córdoba vs. Independiente

21:15 - River vs. Banfield

Lunes 2/11

21:15 - Rosario Central vs. Godoy Cruz

