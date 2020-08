Óscar Ruggeri le dio con todo a Sebastián Villa y lo tildó como cobarde

Sebastián Villa actualmente afronta un proceso legal en Argentina debido a una demanda en la cual su expareja manifestó que había sufrido violencia de género. Por el momento la Justicia de aquel país no define su futuro pero las críticas se mantienen.

En el programa 90 minutos, Óscar Ruggeri decidió incorporarse en un debate en el cual sus compañeros analizaban el monto que le llegaria a Boca Juniors por la venta de su pase y allí sin filtró apuntó: "Boca ya perdió. No le den más vueltas al tema. No cuesta nada con lo que pasó”, dijó.

Gran reflexión de Ruggeri, debemos entender que el jugador de fútbol, es una persona y no debería ser solo juzgado por lo que vale ($) o por como juega. Y aquellos jugadores que hayan realizado violencia de género deben ser inmediatamente expulsados del club.#90MinutosFOX pic.twitter.com/K1SrFnfeeA — Ernesto Miranda (@ernemiranda10) July 29, 2020

Ruggeri no se detuvo y además se involucró con una posibilidad en la cual le haya pasado esta situación a su hija. "Nosotros hablamos del jugador, que la rompió, porque juega bien al fútbol, pero hay que ponerse del otro lado. Porque llega a ser mi hija y viene con la cara como la vi en televisión… ¡Parame a mí".

"Hay que ponerse en el otro lugar, la piba apareció con la cara así. Cobardes de mierda que les pegan a las pibas, no sirven para nada. No me vengan a mí con verso de que al futbolista lo vamos a cuidar porque costó 5 palos. Son cobardes de mierda que les pegan a las pibas", aseveró bastante enojado e indispuesto por lo sucedido.

El exjugador se presentó disnconforme con la situación aceptó que se encuentra enojado y recomendó que el cuadro Xeneize debe sacarselo de encima lo más pronto posible.

