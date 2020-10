Ruggeri se calentó con Vignolo debatiendo si Riquelme puede volver a jugar

Jorge Ameal sorprendió a todos. Ayer, en diálogo con el programa radial de Toti Pasman, decidió dejar de lado por un momento todos los temas de agenda para lanzar una bomba sobre Juan Román Riquelme.

Luego de hablar sobre las denuncias contra la gestión de Angelici en Boca, el presente del equipo de Miguel Ángel Russo y la vuelta del fútbol argentino, al presidente le consultaron por la chance de que Clemente Rodríguez vuelva al club para retirarse.

Luego de afirmar que depende del DT, comenzó a revelar sus ganas de que quien comanda el Consejo de Fútbol en el Xeneize vuelva a ponerse los botines, ya que lo veía en buen estado físico y le daría muchas alegrías a la gente.

Claro, los fanáticos del conjunto de La Ribera explotaron ante esas declaraciones, queriendo ya mismo hacer todo lo posible para que el histórico '10' vuelva a sumar minutos oficiales, algo que realmente parece imposible.

En 90 Minutos se hicieron eco de esta situación, y fue Óscar Ruggeri quien se enojó cuando escuchó que sus colegas planteaban como una chance real la de que al menos por un partido JR10 sea parte del plantel.

"Somos unos genios. A vos te miran y te dicen que estás para jugar, paso yo y me dicen que estoy flaco. No podemos jugar, no se puede. Hay que ser serios, pero qué estás diciendo, después hablamos del campeonato argentino, hay que ser serios", le dijo eufórico a Sebastián Vignolo.

