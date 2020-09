Otra sorpresita: además de Vergara, la otra bombita de Queiroz sería Yimmi Chará

En las últimas horas, fuentes cercanas a la Federación Colombiana de Fútbol han asegurado que Carlos Queiroz tiene la lupa puesta en Yimmi Chará para que juegue con la Tricolor en el debut de las Eliminatorias rumbo a a Qatar 2022. El extremo ha mostrado un gran nivel con Portland en la MLS.

Si bien el colombiano tuvo un arranque complejo en la nueva temporada de la MLS, de a poco fue retomando el ritmo y está teniendo una racha bastante buena con Portland Timbers. Hiló tres partidos consecutivos anotando y eso lo puso de inmediato en el radar de Queiroz.

Sin embargo, no todo parece ser color de rosa para Chará. Si bien es cierto que hay una gran posibilidad de que lo convoquen, podría presentarse un problema externo que empeñaría el llamado de Yimmi para que vuelva a vestir la camiseta de la Selección Colombia.

#ExverdolagasXElMundo ¡G⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽L! Este gol marcado por Yimmi Chará, le dio la victoria 1-0 a @TimbersFC sobre @SoundersFC por la @MLS. El talentoso atacante jugó 75 minutos. #RadarVerdolaga pic.twitter.com/D83BA9lqcW — RadarVerdolaga en Casa �� (@RadarVerdolaga_) September 24, 2020

En principio, se aseguró que los jugadores de la MLS no estarían disponibles para jugar en la próxima fecha FIFA. Es decir, Portland no le daría permiso a Yimmi Chará para salir de Estados Unidos y poder viajar a Sudamérica para estar con Colombia en los juegos contra Venezuela y Chile. El jugador aseguró a 'El VBAR', Caracol Radio, que no es verdad esa situación. Por otro, Carlos Antonio Vélez aseguró en Win Sports que es precisamente por esta situación de permisos que Carlos Queiroz no ha podido revelar su convocatoria para el inicio de las Eliminatorias.

#YoEscuchoElVbarCaracol



⚽️��️ "Hemos visto muchos casos donde se llama a los jugadores estando acá en la MLS. Es mentira que no van a ser llamados": Yimmi Chará, jugador colombiano en el Portland Timbers



�� ¡En vivo! Escúchelo en El Vbar Caracol pic.twitter.com/YDPEJ7HGvt — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) September 24, 2020

