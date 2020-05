Otro exjugador de River salió a pegarle a Almeyda: "No fue fiel conmigo"

Allá por el ya lejano año 2011, River Plate escribió la peor página de su historia futbolística al descender a la segunda categoría del fútbol argentino luego de caer en la promoción ante Belgrano de Córdoba.

En aquel entonces, uno de los defensores del equipo por entonces comandado estratégicamente por Juan José López fue Alexis Ferrero, que luego no tuvo la oportunidad de sacarse la espina ascendiendo.

Ahora, casi una década después de ese momento, el exdefensor del conjunto Millonario decidió salir al cruce para descargar toda su artillería contra Matías Almeyda, su excompañero y luego entrenador de River.

"Yo solamente dije las cosas que no me gustaron. A Almeyda le dije en la cara que me iba porque con él no jugaba más cuando me quedaba un año y medio de contrato", comenzó afirmando.

"Yo tenía una relación con él pero me molestó que no fue fiel conmigo. Si tu jefe te ningunea, te trata mal, ¿vos qué harías?", profundizó en declaraciones brindadas a 'TNT Sports'.

"Pasaron ocho años y levantó el teléfono para pedirme disculpas, me dijo que en ese momento estaba sobrepasado por la situación. Uno tiene que saber perdonar y mirar para adelante", completó Ferrero.

Alexis Ferrero con la camiseta de River. (Foto: Getty)

Lee También