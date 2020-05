Fue campeón pero se resignó: "De River no me llamaron y no creo que me llamen"

A comienzos del año 2006, Augusto Fernández concretó su anhelado debut oficial con la camiseta de River Plate. Allí permaneció hasta el 2009, cuando se marchó a Saint-Etienne de Francia. Sin embargo, antes de concretar su desembarco en el viejo continente, el interesante y polifuncional volante fue parte del plantel que conquistó el título en el Torneo Clausura 2008. Como consecuencia de ello dejó una buena imagen dentro de los fanáticos del equipo del barrio porteño de Núñez.

Posteriormente, Fernández defendió las camisetas de Vélez Sarsfield -con quien fue campeón en el Torneo Clausura 2011-, Celta de Vigo, Atlético de Madrid y Beijing Renhe. En la actualidad, ya con 34 años de edad, se encuentra libre y buscando equipo. De todas maneras, el hombre que fue convocado por Alejandro Sabella para la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y por Gerardo Martino para disputar la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016 no se ve jugando en el River de Marcelo Gallardo. Y ya lo dejó en claro en reiteradas oportunidades.

Augusto Fernández quedó libre luego de jugar en China. (Foto: Getty)

"De River nadie me llamó y no creo que me llamen. En mi posición, de cinco o de doble cinco, tiene a grandes jugadores aunque yo no me siento menos que nadie. Como amante del fútbol e incluso como hincha de River veo que tiene grandes jugadores en mi puesto. Insisto, no soy menos que nadie pero soy realista", comenzó exteriorizando el mediocampista que acumula 35 anotaciones en 374 encuentros oficiales a lo largo de su extensa trayectora en declaraciones brindadas a Fox Sports.

"De Vélez me han manifestado su interés. Al mismo tiempo yo he puesto buena predisposición de mi parte. Ahora, con esta situación del coronavirus, es difícil prever algo, pero sí estuve hasta hace unos días en contacto con gente de Vélez. Me gustó que me hayan llamado ellos creyendo en que les puedo ser útil. Yo siento que puedo ser útil en cualquier lugar que vaya, sé la competitividad que tengo. Está bueno sentir que creen en vos. Tengo el deseo de superarme", completó Augusto Fernández.

Durante sus tres años y medio en la Primera de River, Augusto Fernández, nacido en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, vio actividad en 94 compromisos oficiales, aportando solamente tres goles pero una buena cantidad de asistencias y un aporte fundamental tanto en la contención como en la elaboración de juego en la mitad de la cancha. A su vez, en Vélez Sarsfield le fue todavía mejor: se despachó con 18 anotaciones en 86 encuentros oficiales.

Lee También