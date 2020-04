Palermo contó lo difícil que se le hizo pasar de ser jugador a DT: "Tuve que hacer terapia"

Ya de por sí, quienes vivieron la experiencia dicen que no es nada fácil dejar de ser jugador de fútbol y dar inicio a una nueva etapa en la vida.

Se retiran de muy jóvenes, y tienen muchísimos años por delante en los que deben reinventarse y quizás, seguir trabajando de cualquier otra cosa que no tenga que ver con el deporte.

Martín Palermo tuvo la suerte de rápidamente meterse en el rol de DT, pero se le complicó mucho dejar atrás los recuerdos sobre todo siendo ídolo de Boca.

"En este último tiempo trabajé mucho la insatisfacción que me causaba ser en entrenador y competir con lo que fui como jugador. A veces me sentía frustrado. Me decía a mí mismo: 'Yo elegí esto y no le estoy encontrando la vuelta'. Empecé a competir con el jugador y el dolor era tan grande cuando perdía que me empecé a echar la culpa. Culpa, culpa y culpa", señaló en diálogo con FM 94.7.

Palermo contó lo difícil que se le hizo la transición de ser jugador a DT, con terapia incluída. ���� pic.twitter.com/pdtxYZV5My — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 27, 2020

Luego, agregó: "No quería ser técnico de esta manera y tuve que hacer una terapia. Pensaba: 'Si esto no lo voy a disfrutar, me dedico a otra cosa'".

El eterno goleador está pasando la cuarentena en Argentina, luego de haber dejado su trabajo en el Pachuca de México. Cuando vuelva a funcionar, deberá buscar un nuevo desafío.

