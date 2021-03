Para Pedro García lo más polémico fue el gol validado a Cusco FC

Alianza Lima disputó su primer partido en su vuelta a la Liga 1 ante Cusco FC por la tercera fecha del campeonato. El encuentro terminó en empate 2-2 y tuvo algunas acciones polémicas, como el tanto del equipo cusqueño.

Para el periodista de Movistar Deportes, Pedro García, el segundo gol de Cusco FC no debió ser dado como válido: "Fue un arbitraje con matices, pero que haya sido recontra polémico, me parece que no. Te voy a demostrar por qué no. La jugada más polémica del partido es la del gol, que fue y no lo cobraron o al revés”.

Sobre el primer tanto de Mauricio Montes a Alianza Lima, para Pedro, el gol se pudo evitar: “El que le corresponde a la marca de Montes, si Montoya se aviva y salta con Montes y lo incomoda, capaz que no es gol. Se demora para ubicarse en la jugada. Montoya se distrajo y no llega a la posición de Montes”.

Alianza Lima estuvo dos veces abajo en el marcador y logró empatar mediante goles de penal de José Manzaneda y el delantero argentino Hernán Barcos, quien marcó su primer tanto con camiseta blanquiazul.

El próximo encuentro de Alianza Lima será ante Sport Huancayo, rival al que enfrentó en la última fecha de la Liga 1 2020, en el partido donde los íntimos perdieron la categoría en cancha.

