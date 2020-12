Agenda de hoy, lunes 14 de diciembre: Copa Maradona, LaLiga y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

En este lunes 14 de diciembre habrá actividad en las distintas categorías del fútbol argentino, tanto en la Copa Diego Armando Maradona como en la Primera Nacional. Además, se completará la jornada 13 de LaLiga, que está mas pareja que nunca.

Copa Diego Armando Maradona | Argentina

Rosario Central vs. Patronato | Fecha 1 - Complementación

17:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:10 VEN, BOL

15:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:10 CDMX

Central Córdoba vs. Godoy Cruz | Fecha 1 - Complementación

19:20 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:20 VEN, BOL

17:20 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:20 CDMX

Atlético Tucumán vs. Banfield | Fecha 1 - Campeonato

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

LaLiga | España

Celta de Vigo vs. Cádiz | Jornada 13

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Primera Nacional | Argentina

Miter vs. Nueva Chicago | Jornada 3

9:00 ARG

Riesta vs. Gimnasia (M) | Jornada 3

17:10 ARG

Tigre vs. Villa Dálmine | Jornada 3

21:10 ARG

Lee También