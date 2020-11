Agenda de hoy, lunes 16 de noviembre: Liga Argentina, Liga 1 de Perú, Copa de Primera de Paraguay y más

Con los campeonatos de selecciones en su día libre, te contamos todos los partidos que se llevarán a cabo en las ligas de Argentina, Perú y Paraguay sumados a un atractivo amistoso internacional.

La Copa de la Liga Profesional continúa su marcha y cerrará su tercera fecha con dos interesantes encuentros. Velez recibe a Patronato en Liniers y Colón hará lo propio en Santa Fé ante Central Córdoba. En Paraguay, Sportivo Luqueño se medirá con 12 de Octubre y Guaraní enfrentará a Sportivo San Lorenzo.

La Liga 1 de Perú ofrecerá cinco interesantes encuentros para este lunes en los cuales se puede destacar la participación de equipos como Melgar, César Vallejo, Alianza Lima, entre otros.

La frutillita del postre será el amistoso entre dos equipos de la Concacaf: Estados Unidos vs. Panamá.

Copa de la Liga Profesional de Fútbol

Vélez vs. Patronato | Jornada 3

19:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:00 VEN, BOL

17:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:00 CDMX

Colón vs. Central Córdoba | Jornada 3

21:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:15 VEN, BOL

19:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:15 CDMX

Liga 1 de Perú

Sport Boys vs. Carlos Manucci | Jornada 6

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Atlético Grau vs. Carlos Stein | Jornada 6

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Melgar vs. César Vallejo | Jornada 6

15:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:15 VEN, BOL

13:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:15 CDMX

Sport Huancayo vs. Deportivo Llacuabamba | Jornada 6

17:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:30 VEN, BOL

15:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:30 CDMX

Real Garcilaso vs. Alianza Lima | Jornada 6

17:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:30 VEN, BOL

15:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:30 CDMX

Copa de Primera de Paraguay

Sportivo Luqueño vs. 12 de octubre | Jornada 6

18:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:15 VEN, BOL

16:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:15 CDMX

Guaraní vs. Sportivo San Lorenzo | Jornada 6

20:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:30 VEN, BOL

18:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:30 CDMX

Amistoso Internacional Concacaf

Estados Unidos vs. Panamá

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

