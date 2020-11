Agenda de hoy, viernes 13 de noviembre: Eliminatorias, Liga Argentina y más

Este viernes 13 de noviembre tendremos una gran jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 en la que se llevarán a cabo tres duelos imperdibles por la tercera fecha: Colombia vs. Uruguay, Chile vs. Perú y Brasil vs. Venezuela.

Además, se disputará la tercera jornada de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, donde Rosario Central recibirá a Banfield, y Atlético Tucumán hará lo propio frente a Unión.

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Eliminatorias Sudamericanas

Tabla de posiciones | Tabla de goleadores | Fixture | Noticias

Colombia vs. Uruguay | Jornada 3

17:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:30 VEN, BOL

15:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:30 CDMX

+Qué canal transmite Colombia vs. Uruguay

Chile vs. Perú | Jornada 3

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:00 VEN, BOL

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:00 CDMX

+Qué canal transmite Chile vs. Perú

Brasil vs. Venezuela | Jornada 3

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

+Qué canal transmite Brasil vs. Venezuela

Liga Profesional de Fútbol de Argentina

Rosario Central vs. Banfield | Jornada 3

19:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:00 VEN, BOL

17:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:00 CDMX

+Qué canal transmite Rosario Central vs. Banfield

Atlético Tucumán vs. Unión | Jornada 3

21:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:15 VEN, BOL

19:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:15 CDMX

Amistosos Internacionales

Japón vs. Panamá

11:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:15 VEN, BOL

09:15 PAN, COL, PER, ECU, USA (ET)

08:15 CDMX

+Qué canal transmite Japón vs. Panamá

Costa Rica vs. Catar

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 PAN, COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CRC, CDMX

+Qué canal transmite Costa Rica vs. Catar

Clasificación para la Copa Africana de Naciones

Níger vs. Etiopía | Jornada 3

17:00 ESP

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Nigeria vs. Sierra Leone | Jornada 3

17:00 ESP

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Malí vs. Namibia | Jornada 3

20:00 ESP

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Marruecos vs. República Centroafricana | Jornada 3

20:00 ESP

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Sudáfrica vs. Santo Tomé y Príncipe | Jornada 3

20:00 ESP

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Túnez vs. Tanzania | Jornada 3

20:00 ESP

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Lee También