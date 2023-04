En la jornada de este sábado 1 de abril, en el estadio Campeón del Siglo, Peñarol venció 2-0 a Nacional en el clásico del fútbol uruguayo, y válido por la jornada 9 del Torneo Apertura en Uruguay. Resultado vital para ganar confianza y llegar a 20 unidades.

Y es que fue un partido bastante particular debido a que en el escenario del Manya, solamente hicieron presencia fanáticos del equipo local; en situación que no ocurría durante hace muchos años, no hubo hinchas del tricolor en las tribunas del escenario del aurinegro.

Ya en cuanto a lo deportivo los goles en el partido llegaron hasta el segundo tiempo, y precisamente en los minutos finales. La primera de las alegrías para los locales llegó al minuto 79 por medio de Kevin Méndez, quien aprovechando un ‘pase de la muerte’ envió la pelota al fondo de la red tras vencer a Sergio Rochet.

Finalmente, el tanto que decretó los 3 puntos para los dirigidos por Alfredo Arias lo logró Ignacio Laquintana, quien en una buena definición venció al portero titular de la selección de Uruguay y de esa manera anotó el segundo para el conjunto que lidera en el campeonato uruguayo.

De esta manera, Peñarol le dio un duro golpe al equipo dirigido por Álvaro Gutiérrez, quien en su estreno en la jornada inmediatamente anterior empezó con goleada 3-0 sobre River Plate. Al paso de 9 jornadas, el Carbonero tiene 20 puntos, dos más que su más inmediato perseguidor, Cerro Largo.