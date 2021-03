Pepe Basualdo destruyó a Gallardo: "Está muy inflado, debe asumir los errores"

El último domingo, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors y River Plate igualaron 1-1 en la Bombonera. Sebastián Villa adelantó de penal a los anfitriones y Agustín Palavecino decretó la paridad definitiva.

Pero lo cierto es que ninguno de los dos jugó un gran partido. De hecho, muchos le pegaron a Marcelo Gallardo por no haber leído bien el encuentro. Y uno de ellos fue José Basualdo, hombre que ganó muchos títulos con la entidad Xeneize.

"Gallardo es un buen técnico pero está muy inflado. Cuando pierde debe asumir los errores y no buscar culpables. Hacer eso no lo va a bajar del lugar donde está. Él no puede decir cómo tienen que jugar los contrarios y los tiene que respetar", comenzó en diálogo con 'Club 947'.

"Hay que reconocer los méritos y está bien, pero basta, el fútbol no pasa por River. Nadie tiene la verdad y los resultados mandan", profundizó el exmediocampista que defendió la camiseta de Boca en 1996 y entre 1998 y 2000.

"Me gustó mucho Boca y ojalá que se pueda mantener. Espero que encuentre regularidad y lo sostenga en el tiempo. A los chicos, además de lugar, hay que darles tranquilidad", completó Basualdo refiriéndose al rendimiento de Boca ante River.

Integrando las filas de Boca, Basualdo, que jugó dos ediciones de la Copa del Mundo, se alzó con cinco títulos oficiales: Torneo Apertura 1998, Torneo Clausura 1999, Torneo Apertura 2000, Copa Libertadores 2000 y Copa Intercontinental 2000.

Marcelo Gallardo cuestionó el planteo de Boca. (Foto: Getty)

