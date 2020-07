Pergolini y todo Boca, preocupados ante Conmebol: "¿Nos sacan los puntos?"

Recientemente, la Conmebol dispuso que el próximo 15 de septiembre vuelva a disputarse la presente edición de la Copa Libertadores de América, algo que desató la polémica y generó opiniones cruzadas.

Es que la situación con respecto a la pandemia del coronavirus continúa siendo delicada en Sudamérica. De hecho, hay países que están atravesando el pico de la misma y no hay grandes certezas a futuro.

Con respecto a esto se manifestó Mario Pergolini, vicepresidente de Boca Juniors, argumentando que, en Argentina, todavía los equipos ni siquiera tienen fechas concretas para volver a entrenar.

Este martes, el alto directivo de la popular escuadra argentina manifestó su preocupación y compartió precisiones sobre la carta que enviará al mencionado ente rector del fútbol sudamericano.

"Hay aeropuertos que están cerrados, no sé cómo va a llegar el avión. Con Independiente Medellín nosotros ya jugamos la ida en cancha de Boca, ahora tenemos que ir allá y no sabemos si van a abrir el aeropuerto. Estoy diciendo algo interno pero pediremos que nos aclaren qué pasa si no podemos viajar", comenzó manifestando.

"¿Qué pasa si hay un aeropuerto cerrado y no se puede viajar? ¿ Nos sacan los puntos?", profundizó, evidenciando su gran preocupación por este contexto, en medio de su programa en 'Radio Vorterix'.

