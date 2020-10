Periodista argentino: "Perú, Ecuador y Bolivia no tienen chances para llegar al Mundial"

A poco del inicio de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, el programa argentino 'La Oral deportiva' conducido por Martín Liberman y otros panelistas analizaron a los equipos que disputarán un cupo para la Copa del Mundo.

Para uno de los panelistas, la selección peruana no es la misma que logró la clasificación a Rusia 2018 y el subcampeonato en la Copa América Brasil 2019 y no lo tiene en cuenta en competencia directa para Qatar 2022. En la misma lista incluye a Bolivia y Ecuador.

"Perú no es el mismo que llegó a la final de la Copa América. Salvo Brasil, Argentina no tendrá inconvenientes en clasificar al Mundial Qatar 2022. Saco a Bolivia, Ecuador y Perú en la lucha por un cupo al Mundial. Pongo a Venezuela en la lucha con las otras selecciones. La selección peruana no es el mismo que clasificó al Mundial ni el que fue protagonista en las últimas Copas Américas", indicó.

Para Martín Liberman las Eliminatorias no son parejas y hay mucha desigualdades. "De cada 10 partidos, Argentina debe ganarle todos a Ecuador y a Bolivia, y perder al menos 5 ante Brasil. Como últimamente no pasa, aun creyendo que tenemos a los mejores, es mucho más fácil marcar la gran dificultad que supone jugar las Eliminatorias".

Las Eliminatorias de Conmebol brindan cuatro cupos directos al Mundial y uno de repechaje. El último equipo que disputó el repechaje fue la selección peruana que venció 2-0 a Nueva Zelanda en el marcador global.

