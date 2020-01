Pinola contó qué responde si le preguntan "qué pasó con Boca"

Javier Pinola no terminó el 2019 de la mejor manera. Hizo un partido casi perfecto ante Flamengo en la final de la Copa Libertadores, pero una serie de errores en los últimos minutos del partido hizo que el trofeo se escape.

De igual manera, tras ganar la Copa Argentina y sanar un poco la herida, encara el 2020 de la mejor manera, buscando revancha.

La pretemporada en San Martín de los Andes se vive, según se puede ver en las fotos y videos, de una manera muy distendida pero con mucho compromiso.

Además, los jugadores del Millonario están dando infinidad de entrevistas, muchas con un tono más informal.

Como sucedió con la que tuvo el central con Diario Olé, contando qué responde cuando la gente le pregunta "qué pasó con Boca", como reza la famosa canción.

"Que ganamos nosotros, es lo importante", confesó entre risas, para luego ampliar: "A mí de chico me tocó vivir la época en la que River salía campeón pero no podíamos ganarles. Y ahora es al revés. Hay que seguir con ese convencimiento, pero no porque nos preparemos sólo para Boca: lo hacemos para cada partido. Aunque esos clásicos son desafíos que nos gustan y eso te lleva a la exigencia de no bajar ni un poco".

Tras afirmar que no se considera un karma para el Xeneize, explicó que solo se enfoca en "aprovechar cada victoria contra ellos y en estar preparados para el próximo cruce".

Por último, con mucho respeto, opinó sobre la llegada de Juan Román Riquelme como dirigente del eterno rival: "Es un referente del fútbol argentino y mundial. Un tipo muy inteligente al que le encanta el fútbol. Sabe mucho y ojalá que pueda aplicar ese conocimiento desde otra función".

