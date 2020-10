"Pirata tiene mejor 9 que Alianza": Wilmer Aguirre se hizo tendencia por su doblete

Alianza Lima viene teniendo muchos problemas. La dirigencia y el comando técnico son muy cuestionados por sus acciones al mando del club y al mando de los jugadores.

Ha habido un claro problema con los atacantes. Se fueron dos importantes a mitad de año y los que trajeron tanto en enero como en julio tampoco están a la altura.

En Matute no tenían el celular de WIlmer Aguirre Vásquez? A sus 37 años, físicamente bien, sin lesiones musculares. Un jugador confiable. La responsabilidad de este pésimo momento de Alianza NO sólo es de Salas. https://t.co/zEMQicub6k — Daniel Reátegui Wong (@danielreateguiw) October 28, 2020

Igual, los jugadores no se salvan. Los atacantes de Alianza no tienen gol. Hace poco se fue Cristian Zuñiga y Patricio Rubio no cumple y encima le critican un posible sobrepeso.

Por todo esto, los que no están se extrañan. Uno que sonó en más de una ocasión fue Wilmer el Zorrito Aguirre. El delantero terminó yéndose a segunda a jugar por el Pirata.

¡EL 'ZORRITO' OTRA VEZ! Wilmer Aguirre aparece y sorprende a la defensa de @cdcomerciantes para anotar el segundo gol de su cuenta personal con @pirata_fcjlo en la Videna FPF. #LIGA2XGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/jWqQDZPNX5 — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 28, 2020

Este miércoles, el ex-Alianza Lima hizo su debut y sorprendió a todos. Y es que el delantero anotó un doblete y su equipo ganó gracias a él.

Tras ello, obviamente, muchos lo mencioron en las redes. Lo querían en Alianza Lima de vuelta. Así, Wilmer Aguirre se hizo tendencia ¡Buena Zorrito!

Veo a Wilmer Aguirre y pienso en él que contrato a Zúñiga. Con todo respeto con 37 años y jugando en segunda, es muchísimo más q varios en Alianza. — Misael Chuhue (@Chuhuemendoza) October 28, 2020

