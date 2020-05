Poyet le pide a San Lorenzo que fiche a Luis Suárez: "Voy a dirigirlo mañana mismo"

En reiteradas oportunidades, Luis Suárez, uno de los delanteros más destacados del mundo desde hace varios años, manifestó su simpatía por San Lorenzo de Almagro.

El actual artillero de Barcelona afirmó, sin dudarlo un segundo, que si tendría que elegir un equipo en el fútbol argentino sería el que preside actualmente Marcelo Tinelli.

Ante este panorama, Gustavo Poyet, reconocido director técnico uruguayo que también se declaró hincha del Ciclón, le pidió a San Lorenzo que fiche al 'Pistolero' Suárez.

"Si Marcelo Tinelli se anima a contratar a Luis Suárez para San Lorenzo, voy a dirigirlo mañana mismo", señaló Poyet en declaraciones brindadas al periodista Juan Pablo Paterniti.

"Con mi equipo de baby fútbol de Uruguay fui dos años a jugar a Argentina y la familia que me recibió era fanática de San Lorenzo. Fui a un partido y me impactó la hinchada, me conectó y me dejó algo distinto", aseguró Poyet.

Cabe destacar que el estratega uruguayo supo comandar estratégicamente a Brighton & Hove Albion, Sunderland, AEK Atenas, Real Betis, Shanghái Shenhua y Girondins de Burdeos.

Gustavo Poyet en el fútbol de Francia. (Foto: Getty)

