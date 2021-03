Problemas para Ángel Comizzo: la U tiene dos bajas confirmadas para su próximo partido

Universitario de Deportes es uno de los equipos más grandes del país y no lo demuestra en los últimos tiempos. Sus gestiones administrativas y la calidad de su entrenador dejan mucho que desear para sus hinchas.

Ángel Comizzo está hoy en el ojo de la tormenta. No solo no ha podido ganar en dos jornadas, sino que además su equipo no muestra ni trabajo, ni actitud.

Hoy por hoy, a pesar de tener uno de los mejores planteles y el apoyo simbólico de sus millones de hinchas, los Cremas no parecen partir como uno de los favoritos para la Liga 1.

Además de todo esto, cada baja duele, pues el grupo no es muy amplio y el argentino tampoco es experto en buscar remplazos o cambiar de estrategias. Por eso, la última noticia suena fuerte.

Y es que Universitario de Deportes no podrá contar con dos jugadores importantes para la próxima jornada contra UTC, equipo que le metió 6 goles la última vez que se vieron las caras.

Hablamos de Alberto Quintero y Jorge Murrugarra. Por la convocatoria a la Selecicón y por una lesión, se perderan el partido que viene. Las expectativas cremas siguen bajando ¡Todo muy triste!

