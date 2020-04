Pusineri llamó a Agüero para que vuelva a Independiente: "Te quiero mañana acá"

Poco más de cincuenta partidos oficiales tuvo en Independiente. Se fue con dieciocho años al Atlético Madrid por un traspaso récord tanto para el club español como para la historia del fútbol argentino: veinte millones de euros. No obstante, la promesa de volver a Avellaneda siempre estuvo por parte de Sergio Agüero, quien hoy es uno de los delanteros predilectos de Pep Guardiola en el Manchester City. Difícil dejar de un día para el otro ese lugar tan privilegiado.

El delantero argentino había dicho que cuando terminarse su contrato con el club inglés iba a regresar al Rojo, aunque hace tres lo renovó hasta 2021. No obstante, justamente ayer, desde Inglaterra se hicieron eco con la posibilidad que el delantero inglés pensaría en poder volver al fútbol argentino. Manchester City no podrá jugar Champions League por las próximas dos temporadas, aunque hoy parece que ningún futbolista piensa en un futuro lejano: solo quieren saber cuando volverá todo a la normalidad, como todo el mundo.

En una entrevista con Radio La Red, Lucas Pusineri, entrenador de Independiente, confesó que habla peridódicamente con Agüero y que justamente cuando asumió el cargo tuvo una conversación sobre su posible vuelta al club por parte del futbolista: "Hablé con él. Cuando yo asumí, él me mandó un mensaje felicitándome. Mantenemos un diálogo, no de todos los días, pero hablamos". Lógicamente, lo conoce del Rojo: era uno de los referentes del plantel de Óscar Ruggeri cuando el Kun debutó en Primera División.

Pusineri contó la charla que tuvo con Agüero tras asumir como DT de Independiente:



"Me dijo bueno, mañana no puedo ir pero en un futuro Dios dirá. Siempre mantenemos la ilusión de que pueda estar cuando yo sea también el entrenador de Independiente"



¿Volverá?

¿Qué le respondió al mensaje Agüero? "Yo en su momento cuando llegué le dije: 'Te quiero acá mañana mismo'. Y me dijo bueno, mañana no puedo ir pero en un futuro Dios dirá. Siempre mantenemos la ilusión de que pueda estar cuando yo sea también el entrenador de Independiente", aseguró Pusineri, quien al igual que todos los hinchas de Independiente no pierde la esperanza con ver al atacante de la Selección Argentina en el Libertadores de América.

"No te digo que hablo todos los días con el Kun pero cada tanto me mando algún mensaje. Nos quedó muy buena relación de la época que éramos compañeros. Después lo fui a ver a Manchester, estuve en su casa, me une una linda amistad. No hay nada concreto como para decirle al hincha de Independiente. Es la misma ilusión que tenemos todos de que en algún momento dado pueda volver, pero hoy es poco probable. Dependerá siempre de lo que quiera él porque esto es su opinión", agregó el entrenador, que también destacó que las posibilidades de su vuelta son pocas.

