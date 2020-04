Pusineri ilusionó a todo Independiente: “Le estamos guardando la 10 al Kun”

El 30 de mayo de 2006 nació una ilusión para los hinchas de Independiente. Sergio Agüero era comprado por el Atlético Madrid como una gran promesa y viajaba para España comenzando lo que luego sería una muy exitosa carrera en los equipos más grandes de Europa. El hecho de volver a ver al delantero con la camiseta del club que surgió y formó futbolísticamente, a medida que iba demostrando todo su potencial en las ligas más importantes del mundo, pasó a ser una obsesión para los fanáticos del Rojo que cada vez ven más cerca ese momento.

Y quien también se anima a soñar es Lucas Pusineri, DT del conjunto de Avellaneda, quien en diálogo con Súper Mitre Deportivo no ocultó en absoluto su deseo de poder tener a cargo al histórico goleador no solo de todos los clubes en los que estuvo, sino también de la Selección Argentina: "Esperemos que me toque a mí ser el entrenador del Kun Agüero en el día de mañana, fui compañero y con la ilusión que en el futuro me toque ser su entrenador. Esperemos que en mi estadía en Independiente, me pueda a llegar a encontrar con Sergio, le estamos guardando la 10", contó.

El entrenador tiene contacto directo con el futbolista, y reveló: "En estos últimos días no hablé con él, hablamos hace dos meses más o menos, cuando lo felicité por una semana buena que había tenido con muchos goles, y siempre le digo, pero no dependerá mucho de Pusineri, porque yo lo quisiera tener hoy. Dependerá de las ganas o voluntad que él le ponga a su vuelta, por eso digo que uno está ilusionado por verlo a Sergio nuevamente en Independiente, y que el pueda retomar con buena vigencia para poder seguirle dando alegrías a la gente de Independiente”.

No solo sería un refuerzo de lujo para los Diablos Rojos y para el fútbol argentino, sino también serviría de motivación para que tanto el técnico como sus compañeros quieran lograr grandes cosas de la mano del Kun. "Yo creo que con Sergio nunca se puede estar tranquilo, porque un día se levanta y dice me vuelvo por equis motivo, y bueno tengo este objetivo, incentivándolo para poder rodearlo bien. Que volvamos a contar con Sergio sería maravilloso para todos los que queremos a Independiente. Si meto a Independiente en la Copa Libertadores, sería un desafío importante jugar con Agüero y para toda la gente que lo quiere, la gente lo ama es ídolo", agregó Pusineri.

Para cerrar, dejó en claro que es necesario que sus dirigidos consigan "estar competitivamente en un nivel un poco más alto" para que si se da la vuelta de Agüero, su ayuda pueda ser mayor. Veremos si el parate por el coronavirus que está afectando a casi todas las ligas del mundo le da tiempo de reflexión al jugador, que está recibiendo presión desde adentro y fuera del club buscando que regrese lo antes posible. Mientras, la sigue rompiendo con el Manchester City de Guardiola en la Premier League, manteniéndose en el más alto nivel.

