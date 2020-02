Este lunes tendrá un partido importante en el mundo San Lorenzo: el conjunto de Boedo necesita ganar, con todos los resultados consumados, para no alejarse de la zona de clasificación a las copas.

Si gana, el Ciclón se volvería a poner a seis puntos del puntero, River, superando a Atlético Tucumán, Racing, Estudiantes, Arsenal- hoy juega vs. Patronato- y Rosario Central. Este puñado de equipos pelean por clasificarse a las competencias internacionales.

Newell's, por su parte, necesita sumar porque el descenso no es un tema olvidado, si bien no está dentro de los tres más complicados, no puede dejarse estar.

¿Cuándo se enfrentan Newell's y San Lorenzo por la Superliga Argentina?

El encuentro se disputa este lunes 3 de febrero desde las 21.10 hora local en el Estadio Marcelo Bielsa.

Horario por países y canal de TV:

Argentina: 21.10 horas por TNT Sports

Colombia: 19.10 horas por TyC Sports Internacional

Perú: 19.10 horas por TyC Sports Internacional

Estados Unidos: 16.10 horas PT/ 19.10 horas ET por TyC Sports Internacional y Fanatiz

