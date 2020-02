Finalmente, luego de varias semanas en las que lo extrañamos en un sinfín de oportunidades, Oscar Ruggeri hizo su retorno triunfal a 90 Minutos.

Expresando toda su felicidad y dejando al desnudo su alegría por reencontrarse con su querido colega, Sebastián Vignolo le habló al Cabezón sobre lo mucho que lo extrañó. El ex-futbolista, por su parte, le marcó que lo llamó durante sus correspondientes vacaciones.

EL CRUCE DE RUGGERI Y EL POLLO#90MinutosFOX | El 'Cabezón' criticó al @PolloVignolo por una editorial donde hablaba de la dirigencia de Boca y la obsesión por la #LibertadoresxFOX. pic.twitter.com/pRxBY5acqH — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 3, 2020

Exteriorizando su dolor por las palabras emitidas, el Pollo indicó: "¿Sabés lo que te extrañé, loco? Quería ver como estabas, nada más. Si querés no te llamo más. No vamos a andar con reproches. ¿Sabés qué siento? Yo voy y me rechazás".

Dejando de lado sus diferencias, Ruggeri lanzó un par de anécdotas con respecto a sus vacaciones y no tardó en activarse y generar un mar de risas en el estudio de FOX Sports.

Oscar, transmitiéndole tranquilidad a todos los seguidores del programa, finiquitó el mito que estaba en pie hasta el día de la fecha y aseguraba que al conductor y relator le faltaban algunos dedos de su mano izquierda.

Descartando y poniéndole un punto final a la leyenda urbana en cuestión, el Cabezón lanzó: "Estaba en Mar del Plata. Llovía, entonces me puse a mirar el programa. Editorial. Manito izquierda dentro del bolsillo... quédense tranquilos, tiene todos los dedos. No tiene problemas en la mano izquierda. Todos me preguntan si le faltan los dedos". "Ya, a esta altura, lo hacemos a propósito", agregó Vignolo.

