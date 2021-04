"Quería estar aquí": Josepmir Ballón agradecido de pertenecer a Alianza Lima

Cuando Alianza Lima perdió la categoría en cancha luego de caer ante Sport Huancayo en la última fecha de la Liga 1, uno de los jugadores que se comprometió a seguir en el plantel fue Josepmir Ballón.

El exvolante de Sporting Cristal y de la San Martín se mostró agradecido por pertenecer a Alianza Lima: "Lo dije en algún momento, fue un tema más moral, me sentí en deuda. Pero también es algo que he venido pensando, muchos compañeros pueden jugar en Liga 1 o en Liga 2 pero son pocos los que tenemos la oportunidad de jugar en Alianza Lima y no importa dónde esté".

Por muchos años Josepmir Ballón fue un elemento a considerar en las convocatorias a la selección peruana y hoy no pierde las esperanzas de una vuelta: "Yo ahorita estoy concentrado en Alianza, una cosa me va a acercar a la otra. Si hago bien las cosas en Alianza voy a tener una pequeña chance de poder ser visto por el entrenador. No pierdo la calma, primero me concentro en Alianza y después que venga lo que tiene que venir".

Jospemir Ballón ha disputado los dos partidos de Alianza Lima en la Liga 1 siendo titular. Con un plantel con muchos jóvenes, es uno de los futbolistas que aporta experiencia al plantel.

Asimismo, es el único jugador de los refuerzos de la campaña 2020 que se mantuvo en el equipo. Alberto Rodríguez, Jean Deza, Alexi Gómez, Carlos Ascues y otros dejaron el equipo.

