Rafael López Aliaga se burló de Alianza: "Primer triunfo internacional en muchos años"

Se vienen las elecciones presidenciales y congresales en el Perú. Las mentiras, los memes, las propuestas imposibles y los ataques constantes están a la orden del día.

Por otro lado, en el mundo deportivo, también hay noticias importantes. Este miércoles se conoció que la baja de Alianza Lima del 2020 quedaba cancelada por un fallo del TAS que le quitó dos puntos a Carlos Stein.

Obviamente, esto último altero todas las noticia a nivel local. No hubo medio que no tocó el tema. Entonces, obviamente, los candidatos y periodista no deportivos se manifestaron.

Lo que más nos llamó la atención en todo este sentido fue una publicación muy partiucular de uno de los candidatos más particulares de las presentes elecciones: Rafael López Aliaga.

Quien se asume como hincha confeso de Alianza Lima se burló de su propio club con un meme: "Felicitaciones al club Alianza Lima por su primer triunfo internacional en muchos años".

Así, el candidato comienza a también buscar un elector futbolero. No sabemos, igual, si quiere también a los Cremas con este meme o es para recordar el regreso de primera de Alianza. En fin, con ustedes López Aliaga.

