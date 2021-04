Juliana Oxenford denunciará al candidato a la presidencia Rafael López Aliaga

Juliana Oxenford periodista de ATV indicó que tomará acciones legales contra el candidato a la presidencia Rafael López Aliaga, quien la llamó: "ignorante de porquería", mientras Rafael estaba en un acto de campaña.

“Usted va a tener que responder en tribunales por lo que ha dicho el día de hoy de mí. Me ha insultado, me ha violentado como ya lo había hecho con colegas periodistas con Mávila Huertas, con Mónica Delta, con Rosa María Palacios y hoy me tocó a mí”, dijo la presentadora.

"Juliana":

Porque la periodista Juliana Oxenford respondió a los insultos del candidato presidencial Rafael López Aliaga, en su programa #AlEstiloJuliana.pic.twitter.com/SOQ5jMwPUO — ¿Por qué es Tendencia_Pe? (@TendenciaPe) April 8, 2021

La conductora agregó: “Que alguien me llame mentirosa y que atente contra algo que durante 20 años de carrera me he encargado de construir, proteger y resguardar, que es mi credibilidad porque yo soy una mujer honesta, que vive de su trabajo”.

López Aliaga, en entrevista al programa 'Beto a Saber', indicó que no le pedirá disculpas a Juliana, como sí lo hizo ante Mónica Delta hace algunos días.

Pese a las disculpas a Mónica Delta, la conductora de Latino indicó que de igual forma demandará a López Aliaga. El candidato dijo: "Le pedí disculpas 3 veces, si quiere que me demande".

