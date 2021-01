Santos Borré habló sobre su presente y aseguró que está "muy feliz en River"

En las últimas horas, mientras su apellido es vinculado a una posible partida de River, Rafael Santos Borré dialogó con Caracol Deportes y exteriorizó algunos aspectos relacionados a su futuro en el mundo fútbol.

Dejando que está tratando de "buscar un balance" que sea positivo para su carrera profesional, el colombiano manifestó: "Estamos en una situación que el mundo está viviendo que es difícil para todos los ámbitos. La pandemia afectó a todo el mundo del deporte. Estar en un equipo tan grande como River y un fútbol tan competitivo como el argentino hace que las opciones sean cortas o pocas".

El posteo del Pity Martínez para Rafa Borré después de su gol con River. pic.twitter.com/RFsNRMxHRX — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 18, 2020

Borré, que a mitad de año quedaría libre en caso que su contrato no sea renovado, analizó su presente en el Millonario y continuó: "Estoy muy feliz en River. Me he encontrado con un grupo de trabajo increíble y disfruto del día a día".

Dejando en claro que en caso de presentarse alguna oferta él la estudiará para llegar a una resolución, el colombiano manifestó: "En los mercados siempre surgen especulaciones y es un momento en el cual está el vencimiento de mi contrato, pero eso es algo que manejo con mucha tranquilidad. Si llega algo bueno, en ese momento lo hablaré con mi familia y si es bueno tomaré una decisión".

