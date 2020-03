Ramiro Funes Mori habló sobre su vuelta a River: "Ojalá pueda hacerlo con mi hermano"

Ramiro Funes Mori en @RIVERenLINEA:



�� "Voy a volver en un buen estado. No sé cuándo"

�� "Si River me llama para volver, se puede dar, ¿por qué no? Se tienen que dar varias cosas como las contractuales y futbolísticas" pic.twitter.com/Q8KkeN4qcr