En los últimos días, el fútbol paraguayo está en boca de todo el mundo. Realmente está viviendo una revolución por los nombres que se acercan.

La semana pasada se confirmó la incorporación de Emmanuel Adebayor, ex Real Madrid, Arsenal y Manchester City, a OIimpia. Un bombazo espectacular para la Copa Libertadores 2020.

Después se rumoreó que Libertad estaría tras los pasos de Yaya Touré, quien habría sido ofrecido al club paraguayo.

Ramón Díaz le bajó el pulgar a Yaya Touré, quien sonó en Libertad en los últimos días, por su edad: 36 años.



El mediocampista marfileño tiene 36 años y es actual jugador del Qingdao Huanghai. Una estrella que brilló en Barcelona y Manchester City y está en sus últimos años como futbolista profesional.

Sin embargo, en las últimas horas, el propio Ramón Díaz, entrenador de Libertad, le bajó el pulgar indirectamente al fichaje del tres veces campeón de la Premier League.

"Me encanta la gente joven y el espíritu que tiene el club de que la mayoría sean jóvenes. La única manera que tiene el club para crecer es con proyectos con muchos jóvenes. Si tengo que traer sería en la mitad de la cancha, pero siempre que sea un jugador joven", manifestó en conferencia de prensa.

Por último, agregó: "Estamos contentos con el plantel que tenemos. Sé que hay tiempo para reforzar, el mercado está abierto. Pero hay que hacer un buen análisis, no me gustaría traer algo y que no lo tenga que utilizar".

