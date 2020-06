Raúl Ruidíaz tiene un gran sueño: "Ser campeón de la Libertadores con Universitario"

Raúl Ruidíaz es un jugador atrevido. Desde que apareció en Universitario se notaba que era un distinto y un irrevelerente a la hora de saltar al verde.

Esto lo llevó a la Selección Peruana y al extranjero. Hoy por hoy, juega en el Seattle Sounders, último campeón, y fue, sin duda, el mejor peruano en la MLS el último año.

Raúl Ruidíaz en #EspnFCPerú sobre Comizzo: "Yo veo muy bien a Comizzo y me encanta como trabaja y solo le voy a desear lo bueno. Es una buena oportunidad, el año pasado estuvo y agarró el equipo en otras circunstancias, en muy malas condiciones y peleó el campeonato" — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) June 29, 2020

Él, de todas maneras, sigue identificándose con los Cremas. Por ello, sigue todo lo que pasa en el club de Ate y habla al respecto.

"Siempre leo noticias y es increíble lo que está pasando, uno siempre -como hincha- quiere que al equipo le vaya bien y que no esté pasando por esta situación porque es complicado ver al equipo más grande del Perú que pase por estos momentos", señaló por ejemplo sobre los problemas de la institución.

Raúl Ruidíaz en #EspnFCPerú: "¿Un sueño? "Mi sueño futbolísticamente es siempre ser campeón del mundo, ese es el tope. Voy bajando, campeón de Libertadores con Universitario, ojo. Esos son los dos sueños más grandes y la copa libertadores es lo mejor que hay". — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) June 29, 2020

"Mi sueño, futbolísticamente, es siempre ser campeón del mundo. Luego, voy bajando y es ser campeón de la Libertadores con Universitario", agregó después sobre sus fantasías como jugador.

Por último, se refirió a su regreso al club de sus amores: "Me encantaría poder regresar, pero no sé si en el Centenario. Quiero volver en un buen momento, no a retirarme como suele pasar en varios equipos". Así, habló la Pulga ¡un soñador!

