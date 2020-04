Reconocida página de Boca criticó a Zambrano por considerar caso Villa "un problema familiar"

Una noticia que removió todo el suelo argentino este lunes tenía a un futbolista de Boca como protagonista. En horas de la noche del lunes, Dani Cortez, la pareja de Sebastían Villa, le hizo una denuncia con fotos y videos por violencia de género. En las imágenes se le ve muy golpeada.

Este caso tuvo repercusión rápidamente. El propio jugador, minutos más tarde, salió a desmentir lo sucedido. En su defensa manifestó que tenía madre y que tenía hermanas. Agregó que no sabía porque lo habían denunciado ¿Por qué mentiría? es la pregunta que más frecuentemente se hace en esos casos.

La violencia machista está presente en todos lados y no es un problema de la vida privada, sino de la sociedad en su conjunto. Situaciones por el estilo, más y menos graves, se repiten constantemente y por lo general, son ignoradas. Algunos las categorizan como problemas íntimos, otros hablan de "parejas tóxicas". Cualquiera de estos términos minimiza lo que es un delito penado.

Son tarados ustedes? A lo que iba era que tiene que cerrar el orto. No quería que diga que se cague muriendo Villa, tranquilamente podría decir que no sabe del tema y callarse. Literalmente dijo HOY HABLE CON ÉL, SON PROBLEMAS FAMILIARES — Out of context Boca (@outofcontextbj) April 28, 2020

Hay en todo esto, un peruano que recién llegó a Boca y no tuvo problemas en meterse en la situación: Carlos Zambrano. Su nueva amistad con Villa le hizo hablar del problema y su opinión causó rechazo en algunos hinchas. "Zambrano acaba de hacer un comentario sobre el tema Villa en el vivo que está haciendo ahora. Dijo que era un problema familiar! Me quiero morir", escribieron por ejemplo en Out of Context Boca, una página con más de 20 mil seguidores, en un comentario que tuvo más de 1000 likes.

Tenía que esperar que lo escrachen para hacer la denuncia, es un papelon. https://t.co/wsqfAjBBrD — Out of context Boca (@outofcontextbj) April 28, 2020

"No quería que diga que se cague muriendo Villa", manfestó después la cuenta tras ver la reacción de la gente. "Tranquilamente podría decir que no sabe del tema y callarse. Literalmente dijo HOY HABLE CON ÉL, SON PROBLEMAS FAMILIARES", terminó su mensjae. Así, vemos que el Kaiser está siendo criticado en Argentina por sus palabras. Tema no tan aparte, el fútbol debe ser uno de los ámbitos más machistas de la vida cotidiana y hay que erradicar este problema. Jugadores deberían ser ejemplo.

