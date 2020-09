"Recontra Like": Coki Gonzales celebró lesión que hizo llorar a Jean Deza

Jean Deza no es un jugador profesional. Si bien vive del fútbol, le falta mucho para tomarse en serio su trabajo. Por ello, ha pasado por muchos equipos decepcionando a todos por sus indisciplinas.

Este año, por ejemplo, Alianza Lima decidió darle una nueva oportunidad. En menos de 6 meses demostró que no estaba a la altura del club y lo terminaron despidiendo. Se fue entonces a Binacional.

Este miércoles, justamente, el extremo hizo su debut con el Poderoso del Sur en la Copa Libertadores. El Tornado no pudo destacar en el encuentro que perdieron, se lesionó y lloró de dolor.

Tras esto, muchos se refirieron al jugador. Algunos llamaron "karma" a su golpe y otros aseguraron que no deberíamos alegrarnos por la desgracia ajena. Coki Gonzales, quien es un franco crítico del jugador, fue del primer grupo.

Jean Deza dejó la cancha a los 81' entre lagrimas luego de quejarse de un fuerte dolor en la pierna derecha. Sería una baja de consideración para #Binacional en la #liga1 y #Libertadores.#SomosCosaSeria #Perú #juliaca pic.twitter.com/Ri5PUkzRXB — Revista Cosa Seria ���� #YoAlientoDesdeCasa (@cosaseriaperu) September 16, 2020

Y es que el periodista le dio like a un comentario que decía lo siguiente: "Disculpen si me da gusto que tal vez se haya lesionado una lacra que ha golpeado a más de una mujer. Soy mala? Malísima si es el caso".

Entonces, otro usuario respondió: "Lo que me sorprende es que Coki Gonzales le dé like". El periodista entonces dijo presente y escribió: "Recontra like". Así, el periodista celebró la lesión del jugador ¡Polémico!

Lo que me sorprende es que @CokigonzalesO le dé like ����‍♂️ — Jesus Chirinos Ruiz (@kuxin10) September 16, 2020

Recontra Like — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) September 16, 2020

Lee También