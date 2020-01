En cifras: estos son los dos nuevos jugadores que llegarán a América de Cali

América de Cali no se detiene en la búsqueda de tener la mejor nómina del fútbol colombiano para no solo ser protagonista en el país, si no también de ser protagonista en la Copa Libertadores 2020, uno de los sueños de todo el mundo en el equipo escarlata.

Y para ello, la dirigencia, encabezada por Tulio Gómez, ha hecho esfuerzos para tener una nómina de alto vuelo que incluye nombres como Adrián Ramos, la renovación y compra de Duván Vergara, entre otros componentes necesarios para una plantilla muy competitiva.

Y fue el mismo Tulio, en comunicación con Antena 2, este miércoles, el que confirmó los dos nuevos jugadores que llegarán al equipo dirigido por Alexandre Güimaraes para la temporada 2020.

Uno de ellos es el defensor izquierdo Óscar Cabezas, jugador colombiano de 23 años que ya cuenta con una trayectoria importante a nivel internacional, pues se encontraba jugando en Rosario Central de Argentina, donde actuó en la pasada temporada 866 minutos en 11 juegos. Asimismo, pasó por escuadras como Patriotas Boyacá y el Atlético Paranaense de Brasil.

El otro futbolista que sería anunciado en los próximos días es Juan Felipe Fajardo, quien actualmente está en el fútbol de Bolivia y fue campeón de la segunda división de ese país para ascender a su equipo el Real Santa Cruz.

"Ferreira", como le dicen a este delantero, marcó 5 goles en los primeros 5 partidos de ese campeonato, por lo cual fue la sensación y finalizó como goleador de su club.

Lee También