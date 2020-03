Reímos todos: Jhoel Herrera se mandó con un TikTok que explotó en las redes

La cuarentena tiene solo tres días y la gente se pona cada vez más creativa. Las series y las películas parecen ser los planes más aburridos para esta temporada de coronavirus.

Los futbolistas, en ese sentido, nos demuestran todo lo que se puede hacer. Comenzaron, por ejemplo, con distintos desafios dominando un papel higiénico.

Después, los juegos fueron más alla. Tarek Carranza, por ejemplo, se mostró bailando salsa e invitó a que hagan lo mismo otros compañeros.

Ahora, quien tuvo otra idea fue Jhoel Herrera. El lateral derecho de Cusco FC se filmó haciendo un particular TikTok.

Salía cantando el famoso tema "I need you, I miss you", pero con una particularidad. Lo hacía al estilo Terry Crews en la película ¿Y dónde están las rubias?.

Si no conocen la canción o el film, acá les dejamos el paralelo. Ya ustedes juzgarán si se parecen. Para nosotros, el popular Aceituna lo hizo bastante bien.

