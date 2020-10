River tendrá un once inédito para el partido contra San Lorenzo

Hace apenas algunas horas, River Plate derrotó a Sao Paulo por 2-1 en el Estadio Libertadores de América de Independiente y consiguió la anhelada clasificación hacia los octavos de final de la presente edición de la Copa Libertadores de América.

Este fue el tercer partido oficial del conjunto Millonario luego del prolongado descanso por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, solamente un puñado de jugadores vieron actividad de manera contundente, mientras que otros no sumaron tantos minutos.

Como consecuencia de ello, la escuadra del barrio porteño de Núñez organizó un partido amistoso para este sábado por la mañana. El mismo se desarrollará en el River Camp de Ezeiza y lo pondrá frente a frente con San Lorenzo de Almagro.

En ese contexto, Marcelo Gallardo, director técnico del último subcampeón de la Copa Libertadores, aprovechará para darles rodaje a aquellos jugadores que no vienen sumando muchos minutos y pondrá una alineación inédita.

Cabe destacar que dicha formación no podrá contar con las presencias de Robert Rojas y Paulo Díaz, dos jugadores que no tuvieron mucha actividad pero que no estarán disponibles porque fueron convocados por sus respectivos seleccionados.

El probable once de River entonces: Enrique Bologna; Elías López o Jorge Moreira, Augusto Aguirre, Bruno Zuculini, Fabrizio Angileri; Jorge Moreira o Benjamín Rollheiser, Santiago Sosa, Leonardo Ponzio, Cristian Ferreira; Lucas Pratto y Federico Girotti.

�� Próximo entrenamiento:



��️ Sábado 3/10

⌚ 10 hs.

�� River Camp

⚽ Se disputará un amistoso a puertas cerradas vs. San Lorenzo. pic.twitter.com/0qge5opIKD — River Plate (@RiverPlate) October 2, 2020

