Gallardo quedó totalmente maravillado con la cancha de Independiente

El miércoles pasado, River Plate realizó una nueva presentación por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. En el estadio Libertadores de América de Independiente, se impuso por 2-1 contra Sao Paulo y aseguró su clasificación a octavos de final.

En el primer tiempo, el Millonario expuso un altísimo vuelo futbolístico, superando netamente a su rival de turno pero quedándose corto con la diferencia de goles. Luego, en la etapa complementaria, se agotó físicamente y sufrió un poco.

De todas maneras, Marcelo Gallardo, director técnico de River, quedó muy conforme con el rendimiento del equipo, pero también quedó muy satisfecho con el campo de juego de la cancha de Independiente. Y se lo hizo saber a los responsables.

Este viernes, Leandro Pace, canchero de Independiente, le brindó declaraciones a 'Olé' y reveló la conversación que mantuvo con el destacado entrenador de River. En la misma, el Muñeco lo felicitó y le dijo que el campo era una maravilla.

"Me lo crucé a Gallardo en el túnel, me presenté y me dijo que la cancha estuvo al nivel de la Champions League", comenzó exteriorizando Pace, mostrándose completamente orgulloso, sobre el diálogo con el estratega del equipo de Núñez.

"Que River haya elegido la cancha de Independiente por el estado del campo de juego es increíble. Primero pensamos en que esté en óptimas condiciones para que la usemos nosotros, pero si después se puede usar más, bienvenido sea", completó.

��️ “Es para reconocer y valorar a los futbolistas, que hicieron cosas excepcionales en estos tres partidos. Podemos estar mucho mejor, pero para este inicio tengo que reconocer y agradecerles por haber vuelto de esta manera”.



pic.twitter.com/w8zeBvtNjN — River Plate (@RiverPlate) October 1, 2020

