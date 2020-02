El paso de Gustavo Costas por Alianza Lima fue exitoso desde lo deportivo. El argentino consiguió grandes resultados con el conjunto victoriano.

Tuvo dos etapas con la Blanquiazul. En la primera, consiguió los títulos del 2003 y el 2004. En la segunda, hizo una gran campaña en la Copa Libertadores en el 2010.

Su nombre, además, volvió a los medios este miércoles. El argentino dirige al Guaraní de Paraguay, quienes hicieron historia y eliminaron al Corinthians en el torneo más importante del continente.

Entonces, en medio de esta euforia por el entrenador, Coki Gonzales salió a acusarlo. "Bengoechea puede ser buen o mal DT pero no le robó un centavo a nadie", comenzó nombrando a otros técnicos que no robaron. Ahí, no mencionó a Gustavo pero la indirecta era evidente.

Bengoechea puede ser buen o mal DT pero no le robó un centavo a nadie.

Comizzo puede ser antipático o déspota pero nunca le robó un centavo a nadie.

Mosquera puede ser florero pero nunca le robó un centavo a nadie.

Y así muchos ejemplos. Lo + importante es ser 1 persona correcta — CokiGonzales-Oficial (@CokigonzalesO) February 13, 2020

Entonces llegaron los comentarios. "La coima no da factura", escribió en otro comentario. La gente en sus respuestas ya sabían a quién se refería. Él, entonces, lo nombró sin tapujos: "Costitas".

Así, el periodista no ocultó su concepto de Gustavo Costas. Lo criticó y lo acusó de actos ilegales. Las reacciones entonces fueron muy variadas.

Acá hay testimonios y si quieres crees.

La coima no da factura — CokiGonzales-Oficial (@CokigonzalesO) February 13, 2020

Lee También