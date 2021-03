D'Onofrio sobre ser presidente de AFA: "Le dieron una trascendencia mayor de la que tenía"

Luego del llamativo duelo que se dio entre Boca y Claypole, donde el conjunto de la cuarta categoría le hizo frente a los de Russo y terminó perdiendo por un corto 2-1, las miradas del fútbol local se posan todas en Santiago del Estero.

Allí, River y Racing protagonizarán la gran Supercopa Argentina, una definición que reune al campeón de la Superliga 2019 y al de la Copa Argentina de ese mismo año.

En la previa de dicho duelo, se llevó a cabo un almuerzo protocolar de camaradería entre las autoridades de ambos clubes, Chiqui Tapia y el Gobernador de la provincia organizadora.

Antes del mismo, quien se paró ante los micrófonos fue Rodolfo D'Onofrio, con el único objetivo de aclarar unos dichos suyos días atrás.

En vivo por ESPN, él había planteado que "no está en los estatutos que un presidente de River o Boca no puedan ser presidentes de la AFA", para luego agregar: "Eso es un folklore del fútbol argentino. Ha tenido presidentes hincha de Boca, tiene un presidente hincha de Boca, y puede tener hinchas de River como sucedió a lo largo de la historia. ¿Si me gustaría ser presidente de la AFA? Sí, por qué no... Creo que hay mucho para hacer y transformar".

"Me gustaría ser presidente de la AFA ¿Por qué no? Hay mucho para hacer y transformar. Hay que hacer un cambio profundo. No quiero sacar a nadie. Los que están ahora se tienen que dejar ayudar".



✍️Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, en ESPN. pic.twitter.com/Kkdk7b9Q9g — VarskySports (@VarskySports) March 2, 2021

Ahora frente al micrófono de TyC, por el revuelo que se generó, explicó: "Le dieron una trascendencia mayor de la que tenía. Cualquiera que está en esto puede tener una opinión de ese tipo, pero de ninguna manera pensando que eso va a ocurrir con inmediatez. El presidente de la AFA tiene un mandato por cuatro o cinco años más todavía y hay que ver si quiere seguir... Qué sé yo, es un comentario. Es como cuando te preguntan cuando sos chico, '¿te gustaría ser policía? ¿Te gustaría ser almacenero?', y sí. Bueno, yo contesté eso porque estoy en el fútbol".

