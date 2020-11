Ruggeri sorprendió explicando por qué Gallardo está enojado

Si bien River viene de derrotar por 2-1 a Rosario Central por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, lo cierto es que el conjunto Millonario sigue sin encontrar su mejor versión en el marco del certamen doméstico.

Al mismo tiempo, Marcelo Gallardo, su director técnico, se muestra poco conforme con este presente de River y esto se puede apreciar no solamente en el campo de juego sino también cuando el estratega brinda conferencias de prensa.

En ese contexto, Oscar Ruggeri, recordado defensor argentino campeón del mundo en México 1986, aprovechó su participación en el programa 'F90', de 'ESPN', para intentar analizar y explicar por qué Gallardo se encuentra enojado.

"A mí me da la sensación de que Gallardo tiene un desgaste, no futbolístico o de los entrenamientos, sino un desgaste de solucionar cosas todos los días", comenzó exteriorizando el hombre que supo ganarlo todo con la camiseta de River.

"Que si la ropa, que si la cancha, que si se le va un jugador, que si ahora vienen a buscar a Nacho Fernández, que si le llevan un jugador a la selección. Tiene un desgaste que no lo sufrió nunca, nunca sufrió este desgaste que está teniendo ahora. Eso es lo que lo hace estar enojado", profundizó.

"A mí me enseñaron una vez que al ring no se sube enojado. Al ring te estoy diciendo en cualquier aspecto. El que está caliente, no lo puede apartar y no se puede serenar, va a ir al choque", finalizó Ruggeri refiriéndose al Muñeco.

