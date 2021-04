Ruggeri amenazó al aire a 3 periodistas en ESPNF90: "Ahora van a saber"

Este miércoles, en ESPNF90, el clima no empezó nada calmo pese al triunfazo de Boca de ayer contra Santos por la Conmebol Libertadores. Pero no fue por el tema del programa o alguna noticia de último momento, sino por cómo estaba precisamente Óscar Ruggeri en el piso.

+ La anécdota que contó Vignolo sobre Tevez

+ Sebastián Vignolo se volvió loco con la victoria de Boca

¿Qué pasó? Apenas arrancó el programa, donde hacen el típico traspaso con ESPNF12, el campeón del mundo tardó apenas cuatro minutos en tirar la bronca mientras todos discutían por el buen nivel de Cristian Pavón en el partido de ayer en la Bombonera: "¡El lunes a la noche te lo dije, Marianito! Que después te hiciste el boludito que vamos a ver... Te dije: 'Pavón por un lado, Villa por el otro y Tevez'. Y vos dijiste: 'Nah, pero a Pavón le falta, recién llega...'.

"Escuchame una cosa, decile a tu gente, los que se cambian ahí en el grupo que ahora van a saber lo que es un vestuario", arrancó. "Ahora van a saber, agarrénse. Ya les voy avisando: llevense la ropa. Les conviene llevarse la ropa todos los días y llevarse todas las días. ¡Que se arreglen!", agregó en vivo. Además, nombró desde Gustavo Yarroch y Esteban Edul hasta Leo Gabes.

Mientras Sebastián Vignolo trataba de contar qué había pasado detrás de cámara en la previa del programa, Ruggeri seguía tirando palos: "No me importa. Van encontrar trajes muy lindos que son shorts. ¡Les voy avisando, entró la guerra! Mariano, guerra de vestuario. Olvidate".

El propio campeón del mundo, más calmado, contó qué le hicieron en una especia de broma huérfana: "Me ataron todos los trajes, con las corbatas; todo atado así. Listo: les aviso que yo no voy más al baño, al inodoro no voy más. Voy a hacer como los perros. En cada cosito que está ahí voy a levantar la patita. Pongan la ropa más feita primero".

Por último, hasta la ligó un periodista de ESPNF12, que fue el origen de una revelación que hizo Ruggeri sobre el vestuario de las figuras del canal: "¡Mariano Juan, te voy a dar doce perchas así no te agarrás más las mías! Traen las plásticas y se llevan las de madera, de terciopelo... ¿A vos te parece?".

El video del momento:

Lee También