Ruggeri casi se larga a llorar de la indignación por los audios de Luque: "Lo usaron para la foto"

Esperábamos una tarde repleta de debate y lamentos tras la pésima final de Copa Libertadores, pero ESPN F90 nos sorprendió una vez más.

Es que Sebastián Vignolo pegó el volantazo, y ya en su editorial le cambió el rumbo por completo al programa.

El conductor abrió el mismo haciendo referencia a los audios del exmédico de Diego Maradona, Leopoldo Luque, difundidos por Infobae el pasado domingo.

A la indignación del Pollo se le sumó enseguida la de Oscar Ruggeri, quien fuera amigo y compañero del 10 durante gran parte de su vida.

El Cabezón no ocultó su tristeza y, casi en lágrimas, le dedicó algunas palabras al neurocirujano cuyo futuro depende de la Justicia.

"QUÉ LOCO TRATAR ASÍ A TU AMIGO"



"Supuestamente era el amigo. Por lo que yo escuchaba, era el amigo. Se sacaba fotos. Eran amigos. Me dicen 'los médicos son fríos'. Cuando vos tenés un amigo, no tirás así por tirar. Yo no lo podía creer, yo estoy con vos, Pollo. Cuando prendo la tele, [...] y empezó a salir esto digo 'No es verdad, no es posible que pase algo así'. Porque me dicen que los médicos son fríos, pero ese no era el caso. Es el típico caso que lo usaron. Lo usaron para la foto. Después de la foto, desaparecés. Ni siquiera lo operó él de la cabeza, ¿y cómo? Si se sacó la foto...", arremetió.

"Habría que dejarlo en paz, pobrecito. Pasan estas cosas y te vuelven loco. No podés creer de las cosas que cuentan. [...] Vos llamabas siendo Maradona y te ponían al mejor médico al lado, lo que querías. Eso es extraño. No quiero ni pensar las cosas que van a seguir saliendo, si arrancó así imaginate las cosas que van a aparecer. Una locura... qué loco tratar así a tu amigo", cerró el exdefensor.

